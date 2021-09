Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die HolidayCheck Group AG (ISIN: DE0005495329, WKN: 549532, Ticker-Symbol: HOC), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 400 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die Drive Boo AG (Betreiberin des Mietwagenportals MietwagenCheck) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.



Den Vorstand des Unternehmens bilden Georg Hesse (CEO), Nate Glissmeyer (CPO) und Markus Scheuermann (CFO). Hauptaktionär der HolidayCheck Group AG ist die Burda Digital GmbH. Das Unternehmen entstand im Zuge einer Fokussierung des Internetkonzerns TOMORROW FOCUS AG auf das Thema Reise und einem damit einhergehenden Verkauf aller nicht zum Segment Reise gehörenden Geschäftsmodelle im Jahr 2015. Im Jahr 2016 änderte die TOMORROW FOCUS AG Ihren Namen in HolidayCheck Group AG. (08.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HolidayCheck Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HolidayCheck Group AG (ISIN: DE0005495329, WKN: 549532, Ticker-Symbol: HOC) unter die Lupe.Die gegenwärtig negative Corona-Entwicklung bereite der Tourismus-Branche große Sorgen. Auch Online-Reisen-Anbieter wie HolidayCheck würden davon nicht verschont bleiben. Immerhin erhalte der Tourismus-Titel ein positives Analysten-Votum, von dem die HolidayCheck-Aktie heute profitiere. Zuletzt habe der Titel allerdings eine wichtige Marke gerissen.Konkret habe Warburg Research HolidayCheck von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 2,60 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte das Papier noch mehr als 17 Prozent Luft nach oben.Der Analyst Felix Ellmann sehe nach der Abstufung am 10. August in den Aktien des Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportals inzwischen wieder Potenzial. Der Experte gehe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiter davon aus, dass 2022 wieder etwa 80 Prozent des Buchungsniveaus vor der Krise erreicht würden. Er setze bei den Aktien aber weiter einen hohen Risikoabschlag an.Die HolidayCheck-Aktie könne von dem Warburg-Upgrade profitieren und notiere mit einem Plus von 3,4 Prozent bei 2,13 Euro.Ein Neueinstieg drängt sich allerdings weder aus fundamentalen noch aus charttechnischen Gründen auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2021)Mit Material von dpa-AFX