Die heute Morgen veröffentlichten Daten aus Deutschland (Industrieproduktion und Außenhandel) würden auf einen enttäuschenden Beginn des zweiten Quartals hindeuten. Im April sei die Industrieproduktion im Monatsvergleich sogar um 1,9% gesunken, der stärkste monatliche Rückgang seit 2015. Darüber hinaus seien die deutschen Exporte im gleichen Monat um bis zu 3,7% im Monatsvergleich zurückgegangen, während die Importe um 1,3% im Monatsvergleich nachgegeben hätten. Jedoch seien zu Beginn des neuen Quartals enttäuschende Zahlen vorgelegt worden, die die dovische Haltung der EZB unterstrichen hätten.



Unterdessen hätten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag aufgrund der weniger dovischen EZB nachgegeben, obwohl der Handelsstart am Freitag deutlich besser gewesen sei. Dies sei das Ergebnis von Hoffnungen in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko. Obwohl beide Seiten bisher kein Abkommen hätten aushandeln können, habe es einige Spekulationen, gegeben, dass US-Präsident Donald Trump möglicherweise den Termin für die angekündigten Strafzölle verschieben könnte. Es dürfte jedoch keine leichte Aufgabe sein, in kurzer Zeit eine verbindliche Vereinbarung zu treffen. Die europäischen Aktienmärkte könnten heute früh an Wert gewinnen, wobei der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) mit einem Anstieg von 1,2% die Gewinne anführe. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinne rund 0,6% und die Futures des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden auf eine höhere US-Eröffnung hindeuten.



Die Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sei im heutigen frühen Handel gefragt, da das Unternehmen ein beträchtliches Engagement in den NAFTA-Ländern aufweise: 25% des Gesamtumsatzes würden aus diesen Ländern stammen. Darüber hinaus verfüge das Unternehmen über einige Werke in Mexiko, sodass die von den USA eingeführten Zölle verständlicherweise belastend sein könnten.





Die aktualisierten Prognosen der EZB vom Donnerstag wurden als hawkisch angesehen, da die Zentralbank die Zinsen in den nächsten zwölf Monaten offenbar nicht ändern wird, so die Experten von XTB.Dies sei der Hauptgrund gewesen, warum der EUR nach dem EZB-Treffen an Wert habe gewinnen können. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die EZB anderen Zentralbanken wie RBA oder RBNZ nicht gefolgt sei, die bereits Zinssenkungen beschlossen hätten. Daher könnte die Entwicklung des EUR/USD von der Federal Reserve abhängen. In diesem Kontext dürfte aus Sicht der FED der heutige US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) von besonderer Bedeutung sein. Bisher seien uns recht gemischte oder gar enttäuschende Veröffentlichungen aus den USA angeboten worden, darunter die ADP-Zahlen vom Mittwoch. Wenn also der stärkste Punkt der US-Wirtschaft (zumindest in den Augen der Anleger) zu schwächeln beginne, könnte dies der US-Notenbank Anlass zum Nachdenken geben. Die Marktteilnehmer würden bis zum Jahresende eine Zinssenkung in Höhe von 50 Basispunkten verlangen und im Folgejahr sogar noch mehr. Ein solches Szenario spiegele sich derzeit kaum am Devisenmarkt wider.