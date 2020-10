Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienmärkte verbuchten gestern einen weiteren starken Kursanstieg (rund +1%), getrieben neben starken Immobilien- und Arbeitsmarktdaten vor allem von neuer Hoffnung auf ein baldiges neues Fiskalpaket, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Positive Aussagen von Finanzminister Mnuchin zu Verhandlungserfolgen hätten die Märkte im Tagesverlauf stark steigen lassen. Dass die Abstimmung dazu dann auf heute habe verschoben werden müssen (die Vorschläge lägen nach wie vor deutlich auseinander), habe den Marktanstieg gegen Handelsende zwar leicht gedämpft, heute dominiere aber bereits wieder das Prinzip Hoffnung: der S&P 500 Future notiere rund 0,5% fester. Eine tatsächliche Verabschiedung des lange aufgeschobenen neuen Fiskalpakets (bei dem es immerhin um rund USD 2 Bio. gehe) wäre durchaus geeignet, die US-Indices auf neue Jahreshochs zu bringen; das kurzfristige Rückschlagspotenzial bei einer neuerlichen Verschiebung (angesichts der verfahrenen politischen Lage ein realistisches Risiko) sei ebenso evident.



Die meisten asiatischen Börsen würden heute Morgen dem US-Beispiel nach oben folgen (selbst in Japan, wo der Aktienhandel auf Grund technischer Probleme vollständig habe ausgesetzt werden müssen, lägen die Futures im Plus). Und auch für Europa würden die vorbörslichen Indikationen einen positiven Börsenstart indizieren. Edelmetalle würden heute Morgen ebenfalls fester handeln. (01.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.