In Peking haben sich gestern die Delegationen der USA und Chinas zu ersten Gesprächen über eine Beilegung des seit Monaten schwelenden Handelsstreits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften getroffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei werfe die US-Seite China unfaire Handelspraktiken und Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte vor. Demgegenüber dränge China vor allem auf eine dauerhafte Aufhebung der von den USA erhobenen Schutzzölle auf chinesische Importe. In Anbetracht der schwachen Ergebnisse bei den Einkaufsmanagerindices in beiden Ländern im Dezember - während der chinesische PMI für das Verarbeitende Gewerbe im November mit 49,7 Punkten sogar in den kontraktiven Bereich gerutscht sei, hätten die ISM-Indices in den USA um 5,2 (Verarbeitendes Gewerbe) bzw. 3,1 Punkte (Dienstleistungen) stark nachgegeben - stünden beide Verhandlungspartner dabei unter erhöhtem Druck eine Verständigung herbeizuführen. Sollte diese bis zum 2. März nicht erfolgen, drohe u. a. eine Erhöhung des Zollsatzes von 10% auf 25% für chinesische Produkte im Wert von 200 Mrd. USD.



An den Finanzmärkten seien die im Vorfeld des Treffens von beiden Seiten betont diplomatisch formulierten Äußerungen im Hinblick auf konstruktive Gespräche mit Wohlwollen goutiert worden. Ein positiver Verlauf der Verhandlungen dürfte dabei auch dem Euro weiteren Auftrieb verleihen, sodass dieser zum US-Dollar weiter in Richtung 1,15 USD zulegen könnte. (08.01.2019/ac/a/m)



