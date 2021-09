Bild: Pixabay

Mehr als nur ein Hobby

Der Reiz der Münze

Nicht selten kommen Münzsammler auf den Geschmack, sich mit der Geschichte und Kulturen allgemein auseinander zusetzen. Das macht den großen Reiz für Numismatiker aus.



Münzen als Geldanlage

Die einfache Zugänglichkeit und witzige Motive machen Münzen zu einer beliebten Geldanlage. Ob der 300. Geburtstag von Freiherr von Münchhausen als Silbermünze mit ein paar Farb-Applikationen oder die jährlichen Gedenkmünzen des Bundesfinanzministeriums: Überall kommt man schnell und einfach an Münzen. Zwar geben Münzen keine Zinsen, aber wenn das passende Material im Wert steigt, steigt natürlich auch der gesamte Wert einer Sammlung, vorausgesetzt es handelt sich um echtes Gold, Silber oder Platin.



Eine Geldanlage in Form von Münzen aufzubauen ist aber nicht ganz so einfach, denn es ist schon eine große Menge der die richtigen Edelmetalle notwendig, bis sich das ganze lohnt. Wer sich für Münzen als Geldanlage interessiert, hat die Wahl zwischen:



Sammlermünzen

Anlagemünzen

Bei Sammlermünzen errechnet sich der Wert nicht nur nach dem Edelmetall, aus dem sie hergestellt wurden. Auch die Prägung und die Anzahl der ausgegebenen Münzen, sowie das Alter ist relevant. So wurde in Amerika eine 20-Dollar-Münze von 1933 für stolze 18,87 Millionen Dollar verkauft. Es lohnt sich also, sofern der Sammler auf die richtige Münze setzt oder ein entsprechendes Exemplar in die Finger bekommen hat.



Im Übrigen ist ein wichtiger Wertfaktor bei Sammlermünzen auch der Zustand (Risse, Dellen und ähnliches), nur in sehr seltenen Fällen (z.B. bei einer Falschprägung) ist sowas super - in den meisten allerdings schmälert ein Kratzer den Wert enorm. Anlagemünzen werden in der Regel nicht aufwändig geprägt oder verschönert, sondern in sehr hoher Anzahl produziert. Hier ergibt sich der Wert fast 1zu1 aus dem Kurswert des Edelmetalls.



Augen auf beim Münzhobby

Leider kann man einer Münze ohne spezifische Fachkenntnisse nicht ansehen, ob sie nun aus Gold, Silber, Nickel, Aluminium oder Platin gefertigt wurde. In den meisten Fällen werden günstige Materialien (zum Beispiel ein Kupferkern) mit Blattgold oder ähnlichem überzogen - unkundige Sammler zahlen dann einen Preis, der nicht annähernd gerechtfertigt ist.



In den meisten Fällen schreiben private Anbieter "Goldmünze", nur weil sie eine goldene Farbe hat. Und in aller Regel ist das auch keine absichtliche Täuschung, sondern Unwissenheit. Daher ist es sinnvoll, sich vorab über bestimmte Eigenschaften einer Münze (egal ob Gold, Silber oder sonst was) zu informieren.



Ebenso lassen sich Eigenschaften zu bestimmten Sammlermünzen einfach online recherchieren und überprüfen. Es gibt ganze Datenbanken, die sich mit dem Wert von Münzen beschäftigen. Wer total unsicher ist, kann sich auch an Experten wenden, die es deutschlandweit gibt. Viele davon verlangen nicht einmal Geld für eine kurze Begutachtung und helfen Münzsammlern sehr gerne. Eine gute Anlaufstelle um einen Münzexperten zu finden ist der direkte Kontakt zum Münzverband (Berufsverband des Deutschen Münzhandels e.V.). (07.09.2021/ac/a/m)









