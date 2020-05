Die fatalen Auswirkungen von "Schwarzen Schwänen" im Bereich Nahrungsmittelversorgung hätten sich beim Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahr 1815 gezeigt. Dem Ausbruch sei durch die Sonnenverdunklung in Europa ein "Jahr ohne Sommer" gefolgt, also ohne Ernte und mit katastrophalen Hungersnöten. Im Zuge des Riskmanagements sollte man auf derartige Ereignisse vorbereitet sein, sei man jedoch nicht. Ein solches jederzeit mögliches Ereignis hätte auch heute dramatische Folgen.



Ein Beispiel für eine sinnvolle Investition im Bereich "Public Health" wäre der flächendeckende Einsatz von UV-C Lampen im öffentlichen Bereich (Busse, Bahnen, Krankenhäuser, Veranstaltungsräume, usw.). Diese Lampen könnten nachweislich Krankheitserreger wie Viren und Bakterien abtöten. Ihr Einsatz könnte helfen, Folgekosten im Gesundheitswesen reduzieren und dadurch einen sinnvollen Return on Investment erzielen.



Das Programm der EU müsste an klare Bedingungen geknüpft sein: Verwendungszwecke müssten klar definiert sein, die Mittel müssten in sinnvolle und bedarfsgerechte Infrastrukturmaßnahmen fließen. Beispielsweise könnte in Deutschland mit diesen Geldern der lange überfällige flächendeckende Ausbau von Breitbandnetzen und einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur auch im ländlichen Raum endlich umgesetzt werden.



Eine Zweckentfremdung der Gelder für ideologische Projekte ohne messbaren Nutzen müsste unbedingt verhindert werden.



Keinesfalls dürften die Mittel zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden - dafür gebe es den ESM.



Grundsätzlich sei das Programm, wie jeder staatliche Verteilmechanismus, anfällig für Misswirtschaft, Korruption, Vetternwirtschaft und Ineffizienzen in Verteilung und Verwendung und bedürfte daher bei Umsetzung einer sehr guten Aufsicht. Das Programm der EU dürfe kein Einstieg in eine dauerhafte Vergemeinschaftung der Staatsschulden sein, weil damit keine Wettbewerbsfähigkeit in den "Nehmerländern" hergestellt werden könne.



Zur Umsetzungswahrscheinlichkeit des Plans gebe es derzeit ohnehin ein großes Fragezeichen in Anbetracht der berechtigten Bedenken der "Sparsamen 4" und einiger osteuropäischer Staaten (z.B. Tschechien). (29.05.2020/ac/a/m)







Paderborn (www.aktiencheck.de) - Der aktuelle Plan der EU-Kommission könnte europäischen Vermögenswerten Rückenwind verleihen und damit eine Chance für europäische Aktien eröffnen, ihre historische Underperformance gegenüber US-amerikanischen Pendants zu reduzieren, so Bernhard Matthes, Bereichsleiter BKC Asset Management.Die Geldmittel könnten punktuell tatsächlich sinnvolle, notwendige Investitionen anstoßen. Allerdings sei der Preis dafür hoch: Mit den geplanten 750 Mrd. Euro werde das Fell eines nicht erlegten Bären verteilt.Die EU verfüge über keine "Reserven" oder "Mittel" in dieser Höhe, sondern müsse das Programm schuldenfinanzieren. In Anbetracht der bereits sehr hohen Schuldenstände in Europa und der Schuldenausweitung für nationale Programme bestehe dafür jedoch eigentlich kein Spielraum.Eine noch höhere Verschuldung laste auf dem künftigen Wachstumspotential und der möglichen Produktivität Europas und gehe zu Lasten der ohnehin schon überproportional belasteten nachfolgenden Generationen.