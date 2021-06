Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Purus AS:



Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (11.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus AS (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ) unter die Lupe.Schwierige Zeiten für Wasserstoff-Werte: Die Hexagon Purus-Aktie sei am Donnerstag auf 31,65 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 3,14 Euro) gefallen - ein neuer Tiefstand. Operativ laufees beim norwegischen Unternehmen hingegen besser. Erst Mitte Mai sei ein Liefervertrag mit Air Liquide unterzeichnet worden, nun eine Partnerschaft mit Velocity Vehicle Group (VVG).Hexagon Purus werde dem kalifornischen Nutzfahrzeughändler Batteriepacks liefern und die Integration des Antriebsstrangs in mittelschwere Nutzfahrzeuge vornehmen. Bis zu 100 Freightliner M2-Lkw sollten in emissionsfreie elektrische Lkw umgerüstet werden. Die Velocity Vehicle Group habe eine aktive Führungsrolle übernommen, um ihren Kunden über ihre gesamte Produktpalette hinweg saubere Fahrzeuge anzubieten. Die Partnerschaft mit Hexagon Purus stelle einen wichtigen Teil dieses Übergangs dar.Der Kurs des Spezialisten für Hochdruckbehälter sei zuletzt stark unter die Räder gekommen. Am Freitag könne die Hexagon Purus-Aktie von dem Auftrag klar profitieren und gewinne an der Börse in Oslo knapp 5%. Die Chancen stünden gut, dass sich der positive Newsflow früher oder später auch endlich wieder in steigenden Kursen widerspiegele. Investierte Anleger sollten also weiterhin an Bord bleiben, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link