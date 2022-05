Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,132 EUR +7,70% (13.05.2022, 14:32)



Euronext Oslo-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

31,82 NOK +9,88% (13.05.2022, 14:33)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Euronext Oslo-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

HEX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (13.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen habe am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Zwar habe Hexagon Composites einen kräftigen Umsatzzuwachs verzeichnet, doch beim EBITDA habe die Gesellschaft nicht so gut abgeschnitten. Die Aktie habe daraufhin im schwachen Gesamtmarkt nachgegeben.Der Umsatz, ohne die abgespaltene Tochtergesellschaft Hexagon Purus , sei um 32 Prozent auf 913 Millionen Norwegische Kronen (NOK) (89,4 Millionen Euro) geklettert. Das EBITDA ohne die Tochter, an der Hexagon Composites immer noch rund 73 Prozent kontrolliere, sei um drei Millionen auf 84 Millionen Kronen (8,23 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken.Hexagon Composites sei ebenfalls von den globalen Lieferkettenproblemen betroffen. Der Grund dafür seien der Ukraine-Krieg und Lockdowns wegen Covid-19 in China. Die Norweger hätten über lange Vorlaufzeiten und Engpässe bei wichtigen Komponenten sowie Inflation bei Kosten, allen voran für Material, Fracht und Energie, berichtet.Nach den Zahlen habe sich die Aktie von Hexagon Composites in einer volatilen Verfassung gezeigt und sei unter den Stopp des "Aktionär" bei 2,90 Euro gerutscht. An der grundsätzlich positiven Einschätzung des "Aktionär" habe sich dennoch wenig geändert. Hexagon Composites könnte zu einem der großen Gewinner avancieren, wenn LNG, Biomethan und Wasserstoff in Zeiten wie diesen stärker an Bedeutung gewinnen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link