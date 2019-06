Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,999 EUR -7,67% (11.06.2019, 17:36)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

38,05 NOK -7,65% (11.06.2019, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (11.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) den Stopp bei 3,10 Euro zu beachten.Es sei zu einer Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle in der Nähe von Oslo gekommen. Die Aktien von Nel und Hexagon Composites seien infolgedessen unter Druck geraten. Die Reaktion der Hexagon Composites-Aktie halte sich aber in Grenzen - sie habe "nur" gut 10% verloren, während Nel um 20% gefallen sei.Die verhaltenere Reaktion der Hexagon Composites-Aktie sei darauf zurückzuführen, dass Hexagon Composites noch einen zu vernachlässigenden Anteil mit Wasserstoff-Lösungen erreiche. Von Unternehmensseite heiße es: "Hexagon hat keine Wasserstoffdrucktanks an diese Station geliefert und ist daher nicht am Vorfall beteiligt". Die Wasserstoff-Thematik sei aber bei Hexagon Composites ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstory in den nächsten Jahren. Ein nachhaltiger Image-Schaden durch die Explosion in Oslo für den ganzen Sektor wäre auch für Hexagon Composites negativ zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: