Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Hexagon Composites habe die Zahlen zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Dank der Konsolidierung von Agility Fuel Solutions hätten Umsatz und operatives Ergebnis im Berichtszeitraum klar verbessert werden können. Belastend wirke sich nach wie vor das Wasserstoff-Segment auf die Resultate aus der Hexagon-Gruppe aus.Den Umsatz hätten die Norweger im vierten Quartal auf 942,0 Millionen Norwegische Kronen (Vorjahr: 426,8 Millionen Kronen) nach oben geschraubt. Analysten hätten im Schnitt mit 923,7 Millionen Kronen gerechnet. Beim EBITDA habe Hexagon Composites ein Resultat von 99,1 Millionen Kronen erzielt, nach 55,2 Millionen Kronen im Vorjahreszeitraum. Damit habe die Unternehmensgruppe bei dieser Kennzahl die höchste Analystenschätzung übertroffen.Beim Nettogewinn hingegen sei die Gesellschaft mit 11,4 Millionen Kronen hinter der Prognose von 15,7 Millionen Kronen zurückgeblieben. Der Grund: Das Wasserstoff-Segment schreibe nach wie vor rote Zahlen. Mit einer verbesserten Auftragslage in diesem Bereich in den kommenden Jahren sollten sich jedoch Skalierungseffekte realisieren lassen und der Break-even in greifbare Nähe rücken.Im frühen Handel lege die Hexagon-Composites-Aktie kräftig zu. Gelingt es dem Unternehmen, die Margen nachhaltig zu steigern und das Wasserstoff-Segment auf Profitabilität zu trimmen, sollten langfristig deutlich höhere Notierungen möglich sein, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link