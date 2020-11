Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (19.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Abspaltungspläne von der norwegischen Hexagon Composites würden weiter Formen annehmen. Eine außerordentliche Hauptversammlung am 13. November habe den Weg für ein separates Listing von Hexagon Purus nun frei gemacht."Intern stellt sich die Hexagon-Gruppe mit diesem Schritt neu auf", habe Michael Kleschinski, Executive Vice President von Hexagon Purus, im Gespräch mit dem AKTIONÄR kurz nach Bekanntwerden der Spin-off-Pläne erklärt. "Auf der einen Seite haben wir Produkte für emissionsarme Gasmobilität (g-Mobility) und auf der anderen Seite Lösungen im Bereich Null-Emissionen, sprich Wasserstoff und batterieelektrische Mobilität (e-Mobility)." Ein Ziel sei es, das Investorenprofil zu schärfen, so Klenschinski.Hexagon Purus adressiere als Hersteller von Wasserstoff-Hochdruckbehältern einen entstehenden Milliardenmarkt. Eigenen Angaben zufolge solle dieser ausgehend von 0,1 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf knapp sieben Milliarden Dollar bis 2030 wachsen. Die Hexagon-Tochter wolle sich ein großes Stück von dem Kuchen sichern.Für 2021 stelle Hexagon Purus ein Wachstum von etwa 50 Prozent in Aussicht. Bis 2025 peile die Gesellschaft einen Umsatz von vier bis fünf Milliarden Norwegische Kronen (374 bis 468 Millionen Euro) an bei zweistelligen EBITDA-Margen.Ein konkretes Datum für das Listing von Hexagon Purus gebe es noch nicht. Klar sei: Ein starkes Börsendebut sollte der Muttergesellschaft Hexagon Composites in die Karten spielen, die die Mehrheit der abgespaltenen Gesellschaft auch nach dem Listing behalten werde.Die Hexagon Composites-Aktie bleibt bei Schwäche unverändert kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2020)