3,69 EUR -4,16% (30.07.2019, 13:10)



36,70 NOK +7,31% (29.07.2019)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (30.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Hexagon Composites-Geschäftseinheit Mobile Pipelines habe einen neuen Auftrag von Certarus für Gastransport-Module erhalten. Den Gesamtwert würden die Norweger auf 7,3 Millionen Dollar beziffern. Erst gestern habe Hexagon Composites eine andere Order von einer Tochtergesellschaft eines amerikanischen Gasversorgers vermelden können. Die Aktie schicke sich an, den mittelfristigen Abwärtstrend nach oben zu verlassen.Laut Hexagon Composites würden die Transport-Module das weitere Wachstum von Certarus unterstützen. Beim Kunden handle es sich um den nordamerikanischen Marktführer für voll integrierte Lieferlösungen für komprimiertes Erdgas (CNG). Die Auslieferung sei für die zweite Jahreshälfte 2019 vorgesehen.Zwei Aufträge im Gesamtgegenwert von 11,3 Millionen Dollar: Der positive Newsflow kehre bei Hexagon Composites zurück. Spannung verspreche zudem die Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal 2019 am 14. August.Dennoch: "Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch für das norwegische Unternehmen. Bei Schwäche bleibt die Aktie kaufenswert mit einem Stopp bei 3,10 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link