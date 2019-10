Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (30.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Erst PowerCell und Ballard Power, dann ITM Power und jetzt Hexagon Composites: Jeden Tag sorge ein anderes Mitglied des E-Mobilität Wasserstoff Index mit satten Kurssprüngen für Furore. Das stecke heute hinter dem Kursplus der norwegischen Aktie:Der Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen habe die Zahlen zum dritten Quartal 2019 vorgelegt. Der Umsatz habe von 276,7 Millionen Norwegische Kronen auf 770,3 Millionen Kronen (75,1 Millionen Euro) explodiert. Das liege leicht unter der Schätzung von 776,3 Millionen Kronen. Das Wachstum falle akquisitionsbedingt (durch die Komplettübernahme von Agility Fuel Solutions) so stark aus.Mit einem EBITDA von 49,3 Millionen Kronen (4,8 Millionen Euro) habe Hexagon Composites die Schätzung von 38,5 Millionen Kronen deutlich übertroffen. Im zweiten Quartal hätten Abschreibungen noch das Ergebnis verhagelt.Die Aktie reagiere auf den erfreulichen Ausblick mit einem zweistelligen Kurssprung an der Heimatbörse in Oslo. Die Zahlen könnten der Impulsgeber für eine neue Aufwärtsbewegung sein. "Der Aktionär" setzt im Aktien-Musterdepot auf dieses Szenario, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Apropos Kurssprung: Die heutige Performance der Hexagon Composites-Aktie treibe den vom "Aktionär" ins Leben gerufenen E-Mobilität Wasserstoff Index auf ein neues Rekordhoch. Hier gelte, angesichts der Rally in den letzten Wochen erste Gewinne einzustreichen. (Analyse vom 30.10.2019)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.