Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (19.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Sehr gute NAchrichten von der Hexagon-Composites-Geschäftseinheit Purus am Wochenende: Für einen großen US-Wasserstoff-Lieferanten und -Tankstellenbetreiber solle das Unternehmen mehrere X-STORE-Transportmodule zur Verteilung von Hochdruck-Wasserstoff-Gas ausliefern. Im Idealfall könne der Kontrakt sogar erweitert werden. Laut Hexagon Composites habe der Auftrag einen geschätzten Gegenwert von 4,8 Mio. USD, beinhalte jedoch zusätzliche Kaufoptionen, die den Gesamtwert auf 7 Mio. USD erhöhen könnten.Bei der profitabel agierenden Hexagon Composites nehme das Geschäft mit Wasserstoff-Technologien Fahrt auf. In den letzten Monaten habe die Gesellschaft ohnehin mit einem durchweg positiven Newsflow bei den Investoren punkten können. Kein Wunder, dass die Hexagon Composites-Aktie vor Kurzem ein neues Rekordhoch markiert habe. Langfristig sollte das Ende der Fahnenstange aber nicht erreicht sein. In der kommenden Handelswoche könnte der jüngste Großauftrag bereits für neue Rekordmarken sorgen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2020)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:4,522 EUR +3,24% (17.07.2020, 22:26)