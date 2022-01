Ganz anders sei inzwischen die Situation in den USA, denn dort würden viele Notenbanker für eine baldige Zinserhöhung werben und mehr und mehr bis zu vier Zinsschritte in diesem Jahr sowie eine Reduzierung des Anleiheportfolios befürworten. Die US-Daten, namentlich die gestiegene Inflationsrate und die gesunkene Arbeitslosenquote, hätten die FED-Vertreter in ihrer Haltung unterstützt.



Mit den heute anstehenden Zahlen könnten diese Erwartung und die Zinsspekulation im Markt aber auf die Probe gestellt werden. So seien die Vorgaben für die US-Einzelhandelsumsätze vor dem Hintergrund der schwachen Pkw-Absatzzahlen und der reduzierten Benzinpreise negativ. Zudem könnte die Kauflaune durch die hohen Preissteigerungsraten in Mitleidenschaft gezogen worden sein, was sich in den Verkaufszahlen ohne Pkw-Händler niederschlagen und auch im vorläufigen Michigan Sentiment zum Ausdruck kommen könnte. Andere Verbraucherumfragen würden dies andeuten und auch FED-Chef Powell sehe einen negativen Einfluss der Inflation auf die Konsum- und Wachstumsperspektiven.



Auch bei der US-Industrieproduktion scheine Zurückhaltung angebracht zu sein. Schwache Pkw-Verkäufe könnten ein Signal für eine geringere Produktion sein und die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Arbeitsmarktbericht habe zudem nicht überzeugen können. Darüber hinaus habe die FED in ihrem jüngsten Konjunkturbericht konstatiert, dass Lieferengpässe und Arbeitskräftemangel den Ausstoß des Produzierenden Gewerbes gedämpft hätten. Dass die weit fortgeschrittenen geldpolitischen Erwartungen heute nochmals forciert würden, sei insgesamt eher fraglich. (14.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl am Morgen die durchschnittliche Wachstumsrate des deutschen BIPs im Jahr 2021 bekannt gegeben wird, richten die Marktteilnehmer den Blick wohl vor allem in die USA und auf die dortigen Datenveröffentlichungen, so die Analysten der Helaba.Das deutsche BIP dürfte solide gewachsen sein und mit leicht unterhalb von 3% eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Krisenjahr 2020 aufweisen. Es werde aber deutlich, dass die Erholung durch Lieferengpässe und vielfältige Coronamaßnahmen gedämpft worden sei, sodass in diesem Jahr mit einem fortgesetzten Aufschwung zu rechnen sei. Ungeachtet dessen werde die EZB wohl weiterhin vorsichtig und zögerlich bleiben und den geldpolitischen Stimulus nur allmählich zurückfahren.