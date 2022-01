Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das datenseitige Interesse gilt dem US-Arbeitsmarktbericht, so die Analysten der Helaba.Im jüngst veröffentlichten FOMC-Sitzungsprotokoll habe die FED eingeräumt, diese zuletzt falsch eingeschätzt zu haben. Ein robust zu erwartender Arbeitsmarktbericht würde die Währungshüter in ihrer Absicht bestärken, die Zinswende bald nach Beendigung der Anleihekäufe einzuleiten. Auch hätten die Notenbanker eine Reduzierung der Anleihebestände bereits in die Diskussion gebracht, was mittelfristig auch vor dem Hintergrund der negativen Realverzinsung vor allem eine Belastung des langen Kurvenendes darstellen könnte.Inflation sei derzeit auch ein Thema in der Eurozone und hervorzuheben sei die heute anstehende Schnellschätzung der EWU-Teuerung. Die nationalen Ergebnisse würden andeuten, dass die Anstiegsdynamik der Inflationsrate nachlasse, so weise der deutsche HVPI "nur" noch ein Plus von 5,7% g. VJ auf. In Italien und Spanien dagegen habe es Anstiege gegeben. Der erwartete Rückgang auf EWU-Ebene stelle sich trotz niedrigerer Benzinpreise wohl erst im kommenden Monat ein. Der Druck auf die EZB, der schnelleren Gangart der FED zu folgen, könnte zunehmen. Von der EZB gebe es freilich nur vereinzelte Stimmen, die dies in Erwägung ziehen würden und so bleibe die FED bis auf Weiteres im Rennen vorne. (07.01.2022/ac/a/m)