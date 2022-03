Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hohe Aufmerksamkeit gilt am Morgen dem ifo Geschäftsklima Deutschland, so die Analysten der Helaba.Das Wirtschaftswachstum in Deutschland und Europa werde wegen der Kriegsfolgen schwächer sein als noch zu Jahresanfang gedacht, derweil die Inflation deutlich höher ausfallen dürfte. Dies seien nur die kurzfristigen Auswirkungen, aber auch langfristig verschiebe sich die Balance zwischen den beiden wesentlichen Parametern, was eine ungünstige Kombination sei im Hinblick auf die Geldpolitik der EZB.Mittel- und langfristig mehr Staatsausgaben und weniger Welthandel würden latent für einen höheren Preisdruck sorgen und so würden vor diesem Hintergrund die EWU-Geldmengenentwicklungen der kommenden Monate und Quartale im Blick zu behalten sein. Neue Werte zum Monat Februar dürften aber zunächst zeigen, dass der monetäre Inflationsdruck unverändert bleibe. Ein Anstieg der Kreditvergabe an den öffentlichen Sektor, absolut und in Relation zur Kreditvergabe an den privaten Sektor, sollte in den kommenden Monaten aber nicht überraschen. (25.03.2022/ac/a/m)