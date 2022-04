In Deutschland und der Eurozone stelle sich die Frage, inwieweit das Sentiment vor allem im Verarbeitenden Gewerbe durch den Krieg in der Ukraine, hohe Preissteigerungen aber auch beispielsweise durch Anti-Corona-Maßnahmen in China belastet werde. Stimmungstest bei Finanzmarktteilnehmern wie die ZEW- und die sentix-Umfrage würden ein düsteres Bild zeichnen und einen Stimmungseinbruch auf Rezessionslevel möglich erscheinen lassen. Demgegenüber seien die jüngsten Berichte der deutschen Industrie ermutigend gewesen, sowohl was die Export- als auch die Produktionsentwicklung angehe.



Der Industrie-PMI selbst habe im März trotz des Rückgangs auf einem hohen Niveau und damit klar im Wachstumsbereich gelegen. Von hohem Niveau ausgehend dürfte sich der Index abschwächen und auf das schwieriger werdende Umfeld hinweisen. Ein regelrechter Einbruch werde nicht erwartet. Ähnliches gelte auch für die gesamteuropäische Ebene. So habe das französische Geschäftsklima nur leicht nachgegeben, das Produzentenvertrauen sogar zugelegt.



Angesichts dessen dürfte die EZB wohl weiterhin über eine schnellere Abkehr von dem ultralockeren geldpolitischen Rahmen nachdenken. In den letzten Tagen hätten EZB-Vertreter verstärkt den Juli als Monat einer ersten Zinserhöhung in die Diskussion gebracht. Ob das mehrheitsfähig sei, werde auch von den Entwicklungen der Konjunkturdaten abhängen. Eine unerwartete, massive Eintrübung der Stimmung könnte den avisierten Kurswechsel zwar nicht verhindern, so aber abschwächen oder verzögern. (22.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Datenkalender wird heute von den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMIs) in Deutschland und der Eurozone dominiert, so die Analysten der Helaba.Auch in Frankreich und in anderen Ländern stünden diese vorläufigen Werte an. So hätten die PMIs in Japan am frühen Morgen ein gemischtes, per saldo aber solides Bild abgegeben.