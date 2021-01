Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte zeigten sich relativ unbeeindruckt von der chaotischen Nacht in Washington D.C. und auch die teilweise überraschenden konjunkturellen Datenveröffentlichungen sorgten nicht für große Ausschläge, so die Analysten der Helaba.Vielmehr richte sich der Blick in die USA auf den Arbeitsmarktbericht. Enttäuschungspotenzial sei vorhanden, obwohl die Konsensschätzung für die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft zuletzt bereits deutlich nachgegeben habe. Die Indikation vonseiten des ADP-Reports sei deutlich negativ (-123 Tsd. VM) und so sei wohl auch mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote zu rechnen. Die FED werde daher ihren ultraexpansiven Kurs fortsetzen, schließlich habe sie in der Krise den Fokus eindeutig zugunsten des Vollbeschäftigungsziels verschoben. Aktuelle Inflationsentwicklungen würden sie zudem nicht an der Beibehaltung des Kurses hindern.Angesichts der negativen EWU-Inflationsrate bestehe die Perspektive einer anhaltend akkommodierenden Geldpolitik und dies komme den verschiedenen Marktsegmenten zugute. Der DAX habe gestern zulegen können, während die Spreadniveaus und die ITRAXX-Indices weiterhin gedrückt seien. Der Bund-Future habe seine anfänglichen Gewinne nicht halten können. (08.01.2021/ac/a/m)