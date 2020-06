Börsenplätze Hertz Global-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hertz Global-Aktie:

1,2366 EUR -19,69% (22.06.2020, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Hertz Global-Aktie:

1,445 USD -16,47% (22.06.2020, 16:43)



ISIN Hertz Global-Aktie:

US42806J1060



WKN Hertz Global-Aktie:

A2ALSZ



Ticker-Symbol Hertz Global-Aktie:

AZK



NYSE-Symbol Hertz Global-Aktie:

HTZ



Kurzprofil Hertz Global Holdings Inc.:



Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist Eigentümerin von Rental Car Intermediate Holdings, LLC, der die Hertz Corporation (Hertz), die wichtigste operative Gesellschaft von Hertz Global, gehört. Die Betriebssegmente von Hertz Global umfassen U.S. Autovermietung (U.S. RAC), Internationale Autovermietung (International RAC) und alle anderen Geschäftsbereiche. Das Segment U.S. RAC beschäftigt sich mit der Vermietung von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und Leicht-LKWs sowie mit Nebenprodukten und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Segment International RAC befasst sich mit der Vermietung und dem Leasing von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und leichten LKWs sowie mit Nebenprodukten und -dienstleistungen auf internationaler Ebene. (22.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hertz Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) unter die Lupe.Die Aktie des konkursgefährdeten Autovermieters Hertz verliere im frühen New Yorker Handel rund 20 Prozent an Wert. Nachdem das Unternehmen seine Pläne, bis zu 250 Millionen neue Aktien auszugeben, auf Eis gelegt habe, sehe die Investmentbank Morgan Stanley im Basisszenario keinen Wert in der Aktie mehr. Nur im besten Fall könnte für die Aktionäre noch etwas herausspringen.Die Analysten würden ein großes Risiko sehen, dass die Aktie von der Börse genommen werde beziehungsweise die Liquidität, das Geschäft bis zum Jahresende am Laufen zu halten, nicht ausreiche. Für die Eigenkapitalgeber dürfte deshalb nichts oder nur sehr wenig übrig bleiben. Im Basisszenario laute das Kursziel deshalb null Dollar.Hertz ächze unter einem Schuldenberg von 18,8 Milliarden Dollar, bestehend aus 4,3 Milliarden Dollar an Anleihen und 14,5 Milliarden Dollar an verbrieften Kreditforderungen, die mit Fahrzeugen besichert seien.Im Bull-Case rechne Morgan Stanley mit der Ausgabe von 333 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 1,50 Dollar je Stück. Das Kursziel in diesem Szenario liege bei 3 Dollar, nach zuvor 8 Dollar.Die Hertz-Aktie ist ein Spiel mit dem Feuer, an dem man sich aller Wahrscheinlichkeit nach die Finger verbrennen wird, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link