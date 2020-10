Börsenplätze Hertz Global-Aktie:



Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist Eigentümerin von Rental Car Intermediate Holdings, LLC, der die Hertz Corporation (Hertz), die wichtigste operative Gesellschaft von Hertz Global, gehört. Die Betriebssegmente von Hertz Global umfassen U.S. Autovermietung (U.S. RAC), Internationale Autovermietung (International RAC) und alle anderen Geschäftsbereiche. Das Segment U.S. RAC beschäftigt sich mit der Vermietung von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und Leicht-LKWs sowie mit Nebenprodukten und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Segment International RAC befasst sich mit der Vermietung und dem Leasing von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und leichten LKWs sowie mit Nebenprodukten und -dienstleistungen auf internationaler Ebene. (16.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hertz Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) unter die Lupe.Der angeschlagene Autovermieter Hertz schieße am Freitag kurz nach Handelseröffnung um 162 Prozent in die Höhe. Der Grund: Das Unternehmen habe mit mehreren Geldgebern eine Kreditvereinbarung abgeschlossen, die der Gesellschaft den Zugang zu 1,65 Milliarden Dollar sichere. Hertz könne jetzt in eine neue Autoflotte investieren und die Restrukturierung finanzieren.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichte, würden zu den Kreditgebern Apollo Global Management, Diameter Capital Partners und Silver Point Capital gehören. Der anfängliche Zinssatz liege 7,25 Prozentpunkte über dem von der Londoner Interbank angebotenen Zinssatz, habe der Autovermietungsriese am Freitagnachmittag mitgeteilt.Bis zu eine Milliarde Dollar der Schulden könnten für den Erwerb von Fahrzeugen in den USA und Kanada verwendet werden, während bis zu 800 Millionen Dollar als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke angedacht seien, so Hertz, das sich seit Mai in einem Insolvenzverfahren nach Chapter 11 befinde.Der Milliardenkredit halte Hertz mit Sicherheit eine Weile über Wasser, vorausgesetzt er werde gebilligt. Ob Hertz langfristig überleben könne, hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, und hier stecke viel Unsicherheit drin.Wer zocken will, sollte das lieber nicht mit Hertz-Aktien tun, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link