Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Mediensektor des STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) umfasst gerade einmal elf Unternehmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, so die Analysten von Postbank Research.



Die Gruppe unterteile sich in Verlage, Rundfunk- und Fernsehgesellschaften, Medienagenturen sowie Ticket- und Veranstaltungsunternehmen. 2021 könnten zyklischere Segmente vorne liegen, nachdem sich vergangenes Jahr Aktien von Verlagen wegen ihres vergleichsweise wenig konjunkturabhängigen Geschäftsmodells noch am besten gehalten hätten. Denn mit der Konjunkturerholung sollten auch die Werbeetats wieder steigen. Nicht zuletzt, da mit den Olympischen Spielen und mit der Fußball-Europameisterschaft zwei Großereignisse mit hohen Einschaltquoten anstünden. Gleichzeitig hoffe die Veranstaltungsbranche darauf, dass gegen Herbst auch wieder Konzerte und Messen stattfinden könnten. Trotz dieser Aussichten gelte es für Anleger, langfristige Herausforderungen nicht außer Acht zu lassen. Einzig Verlage hätten ihre Gewinne in den letzten zehn Jahren steigern können. Die Gewinne der übrigen drei Segmente seien bereits vor der Coronavirus-Krise wegen der zunehmenden Konkurrenz durch Streamingdienste sowie wegen des steigenden Fokus auf Onlinemarketing rückläufig gewesen. (15.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.