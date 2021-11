Zürich (www.aktiencheck.de) - Das globale konjunkturelle Wachstum bleibt weiterhin sehr solide. Allerdings wirken seit Kurzem die weltweiten Lieferkettenprobleme sowie ein inflationsbedingt rückläufiges Konsumentenvertrauen dämpfend, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Aufgrund dieser Dämpfung der Wachstumsdynamik passe die weiterhin sehr lockere Geldpolitik nunmehr wieder besser zum fundamentalen Umfeld. Eine monetäre Straffung bleibe trotzdem notwendig, aber in weniger starkem Ausmaß. Die Zentralbanken würden deshalb wieder etwas mehr Handlungsspielraum bei der Fortführung ihrer Unterstützungsmaßnahmen erhalten. Die Gefahr, dass die Notenbanken ‚hinter die Kurve geraten und von den Märkten zu restriktiveren Maßnahmen gezwungen würden, nehme ab. Insgesamt ergebe diese Kombination aus solidem, aber moderatem Wirtschaftswachstum, einer lockeren Geldpolitik und kontrollierter Inflationsentwicklung ein klassisches Goldilocks-Umfeld, das Fisch Asset Management aufgrund der dämpfenden Faktoren als ‚Goldilocks light‘ bezeichnen würde. Die konjunkturelle Abschwächung dürfte allerdings nur temporär sein und ein erneutes Durchstarten in absehbarer Zeit erscheine Fisch Asset Management als wahrscheinlich. Gleichzeitig dürfte die Inflationsdynamik vorübergehend wieder abnehmen. Damit sei die Gefahr einer aktuell viel diskutierten Stagflation vorerst sehr klein.Insgesamt bleibe damit das allgemeine Umfeld für die Aktien- und Kreditmärkte weiterhin positiv. Allerdings nehme die Gefahr einer temporären Korrektur am Aktienmarkt zu. Hohe Bewertungen, etwas weniger Momentum bei der Geldpolitik sowie möglicherweise eine abnehmende Dynamik der Unternehmensgewinne wären gute Gründe für eine solche markttechnische Korrektur. Der Trend bei den langfristigen Zinsen bleibe nach oben gerichtet. Aber auch hier sei aus den genannten Gründen eine vorübergehende Konsolidierung mit wieder leicht tieferen Sätzen jederzeit möglich. Bei der Inflationsentwicklung würden verschiedene kurzfristige und langfristige beziehungsweise strukturelle Faktoren wirken, was eine genaue Einschätzung der weiteren Entwicklung erschwere. Kurzfristig dürfte sich aufgrund von Basiseffekten, einer Entspannung bei den Energie- und Immobilienpreisen sowie dem erwähnten leichten konjunkturellen Dynamikverlust eine Beruhigung einstellen. (02.11.2021/ac/a/m)