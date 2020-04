Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H&M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H&M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H&M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H&M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Textilhändlers Hennes & Mauritz AB (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) unter die Lupe.Die schwedische Modekette spreche wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise mit ihren Mitarbeitern in mehreren Ländern über mögliche Kurzarbeit. Die Pandemie habe eine außergewöhnliche Situation geschaffen. Der Chart sei ein Trauerspiel. Seit Ausbruch der Krise habe sich der Kurs der H&M-Aktie fast halbiert.Wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus stünden viele Einzelhandelsgeschäfte in verschiedenen Ländern leer oder dürften gar nicht erst öffnen. Wie andere bekannte Handelsunternehmen habe H&M in Deutschland wegen der angeordneten Ladenschließungen die Mietzahlungen für ihre Filialen gestoppt.H&M indes werde immer unabhängiger vom stationären Handel und setze verstärkt auf online. Der Konzern betreibe mittlerweile in 51 Märkten einen E-Commerce-Shop. 2020 solle noch Australien dazukommen. Wer in Zeiten von Corona (und danach - zumindest die erste Zeit) Kleidung brauche, bestelle online. Das treibe die Margen kräftig an.Am Freitag wolle H&M die ausführliche Bilanz für das erste Quartal veröffentlichen. Dann wolle der Modekonzern auch bekanntgeben, wie es in der Krise weitergehen solle.Wie viele Branchen belaste die Coronavirus-Pandemie auch die Modebranche schwer. Das H&M-Management habe jedoch im vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht und den Konzern durch mehr online und durch die deutliche Reduzierung der Lagerbestände für die Zukunft fit gemacht. Kurzfristig möge Corona auch H&M schmerzen, mittel- bis langfristig dürfte eines der Aushängeschilder der schwedischen Wirtschaft allerdings auf den jüngst eingeschlagenen Erfolgsweg zurückkehren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: H&M.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link