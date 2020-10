XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

92,72 EUR +0,72% (09.10.2020, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

92,92 EUR +0,78% (09.10.2020, 15:17)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (09.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Anhand der vorläufigen Q3-Zahlen lasse sich eine kräftige, von allen Geschäftsbereichen getragene organische Umsatzerholung konstatieren, die aber durch Nachholeffekte aus dem besonders stark Corona-belasteten Vorquartal etwas nach oben überzeichnet sein dürfte. Das Vorjahresniveau sei noch nicht überall wieder erreicht worden. Der Rückstand werde sich bis Jahresende auch nicht mehr vollständig aufholen lassen. Die neue Jahresprognose stelle einen deutlichen Ergebnisrückgang für 2020 in Aussicht. Mit Blick auf das aktuelle Corona-Geschehen könnten sich die Managementprognosen aber sogar noch als etwas zu optimistisch erweisen.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hebt sein Kursziel für die Henkel-Vorzugsaktie zwar deutlich von EUR 68,00 auf EUR 80,00 an, gemäß seiner Empfehlungssystematik bleibt davon jedoch sein "verkaufen"-Rating unberührt. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: