Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

87,24 EUR -1,80% (19.11.2020, 11:08)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (19.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Aufwärtsdrang lässt nach - AktienanalyseWie viele andere Konzerne hat auch der Konsumgüterhersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) im dritten Quartal wieder Tritt gefasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar habe der Umsatz mit fünf Mrd. Euro 1,5 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen. Doch das sei Henkel zufolge vor allem auf negative Wechselkurseffekte zurückgegangen. Aus eigener Kraft sei der DAX-Konzern um fast vier Prozent gewachsen. Henkel habe von Nachholeffekten nach dem besonders von den Pandemiefolgen belasteten zweiten Quartal profitiert, habe Konzernchef Carsten Knobel bilanziert. Außerdem hätten sich inzwischen zusätzliche Investitionen in Marketing, Innovationen und Digitalisierung bemerkbar gemacht."Wir konnten im dritten Quartal auch unsere Digitalumsätze weiter deutlich ausbauen und ihren Anteil am Gesamtumsatz auf über 15 Prozent steigern", habe der Firmenlenker betont. Abgehakt sei die Krise damit allerdings nicht. "Wir gehen davon aus, dass wir die negativen Auswirkungen der Pandemie auch im vierten Quartal spüren werden", so Knobel. Henkel erwarte daher im Gesamtjahr weiterhin einen Rückgang des organischen Umsatzes von ein bis zwei Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite solle in der Bandbreite von 13,0 bis 13,5 Prozent liegen - vor Jahresfrist habe sie noch 16 Prozent erreicht.Große Sprünge seien der Aktie daher zunächst wohl kaum zuzutrauen - würden auch die Analysten meinen. Deren durchschnittliches Kursziel liege mit 90,60 Euro nur knapp über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 46/2020)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:87,46 EUR -1,49% (19.11.2020, 10:55)