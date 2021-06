XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (15.06.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Henkel habe mit Wirkung zum 01.06.2021 den Verkauf der beiden Marken Right Guard und Dry Idea an Thriving Brands abgeschlossen. Die beiden Marken würden nach Unternehmensangaben hauptsächlich in Nordamerika und Großbritannien angeboten und nicht zu den Kernaktivitäten innerhalb des Henkel Beauty Care Portfolios zählen. Nähere Details seien nicht genannt worden. Der Analyst werte den Verkauf der beiden Marken positiv, da ein aktives Portfoliomanagement ein Kernelement der im März 2020 vorgestellten Wachstumsagenda von Henkel sei. So sollten Geschäftsaktivitäten (v.a. aus dem Markenartikelgeschäft) mit einem Umsatzvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro auf den Prüfstand gestellt werden. Die Hälfte davon solle bis Ende 2021 verkauft oder eingestellt werden.Da Henkel im ersten Quartal 2021 bisher nur vier kleinere Marken mit einem Umsatzvolumen von zusammen 60 Mio. Euro veräußert und eine weitere Transaktion (Umsatzvolumen: rund 35 Mio. Euro) auf den Weg gebracht habe, habe das Unternehmen hier derzeit noch einen signifikanten Rückstand zur Zielsetzung, der sich auch nach der Veräußerung der beiden Marken (Right Guard, Dry Idea) noch nicht deutlich verringert haben dürfte. Damit müsse Henkel hier weiter an Tempo zulegen, um die Zielsetzung zu erreichen, wovon der Analyst aber weiterhin ausgehe.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie seien zudem Akquisitionen. Durch den signifikanten Abbau der Nettofinanzverschuldung (zum 31.12.2020: 0,88 Mrd. Euro; zum 31.12.2019: 2,05 Mrd. Euro) habe Henkel u.a. hierfür zusätzlichen Spielraum. Der Analyst behalte seine Prognosen bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: