Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

113,501 EUR +0,10% (30.12.2016, 13:59)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (30.12.2016/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) zu halten.Im Segment Konsumgüter & Haushaltswaren wachse die Sparte Körper- und Hautpflege seit Jahren kontinuierlich um rund 2% p.a. Neben der demographischen Entwicklung in Europa treibe die expandierende Kaufkraft der Mittelschichten in den Schwellenländern die Nachfrage an. So habe Unilever in den ersten neun Monaten dieses Jahres 57% des Konzernumsatzes in Schwellenländern erlöst. Mitte Juli habe der frühere Nahrungsmittelkonzern für (geschätzt) USD 1 Mrd. Dollar Shave, ein amerikanisches Internet-Start-up gekauft, das sich auf den Verkauf von Rasurprodukten spezialisiert habe, und damit den Bereich Körperpflegeprodukte weiter ausgebaut (Umsatzanteil: 38%). Henkel habe das höchste organische Absatzwachstum (+4,4%) im Bereich Haushaltspflege (u.a. Persil, Somat; Umsatzanteil 30%) erzielt. Die großen Unternehmen der Körper- und Hautpflege dürften 2017 organisch um 2% bis 4% wachsen.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Sektor-Einschätzung "neutral", bewertet die Henkel-Vorzugsaktie jedoch mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 116,00. (Analyse vom 30.12.2016)