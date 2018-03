Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

108,20 EUR -0,53% (06.03.2018, 10:58)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies.



Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, fast 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von etwa 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (06.03.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Henkel weiter auf Wachstumskurs - Kosmetik-Sparte weiter hart umkämpft - AktienanalyseIn 2017 konnte der Persil- und Schwarzkopf-Hersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) erstmals in seiner 140-jährigen Geschichte die Umsatzmarke von EUR 20 Milliarden knacken - auch dank Übernahmen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zu dem jüngsten Zukauf gehöre die Übernahme der Haarpflege-Firma Zotos International vom japanischen Kosmetikherstellers Shisheido für 485 Millionen Dollar. Der Umsatz sei so um 7 Prozent auf EUR 20 Milliarden gestiegen. Auch der Gewinn habe zugelegt und eine neue Bestmarke erzielt. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren und die Dividende soll daher ebenfalls in die Höhe klettern, wie der Konzern vergangene Woche in Düsseldorf mitgeteilt habe. Den Aktionären solle nun eine Dividende von EUR 1,77 je Vorzugsaktie zufließen. Insbesondere hätten Kosteneinsparungen und Verbesserungen im Produktions- und Liefernetz das Ergebnis vorangetrieben. Operativ habe der Konzern 9 Prozent mehr als im Vorjahr verdient.Die Kosmetik-Sparte leide jedoch weiterhin unter der starken Wettbewerbssituation. Wettbewerber wie Procter & Gamble oder L'Oreal hätten ein Wachstum auf Jahressicht kaum möglich gemacht. Im letzten Quartal seien sogar die Umsatzzahlen zurückgegangen. Insbesondere im Massengeschäft seien die Marktanteile zurückgegangen. Der DAX-Konzern Henkel habe im November Jens-Martin Schwärzler zum Beauty-Vorstand ernannt. Neue Produkte, ein verbessertes Marketing und ein neuer Chef sollten die Sparte wieder vorantreiben.Die Henkel-Aktie wird aktuell bei EUR 108,40 (05.03.18) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei EUR 129,90 (20.06.2017) gelegen, das Jahrestief bei EUR 103,00 (14.02.2017). Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 122,22 setzen. (Ausgabe vom 05.03.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:108,15 EUR -0,23% (06.03.2018, 10:47)