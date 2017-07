ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (13.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Dynamische Gegenbewegung - ChartanalyseDer seit Anfang letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bei Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) kann aktuell zwischen 118 und 139 Euro beschrieben werden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mitte Juni hätten die Notierungen mit der Trendbewegung ein Hoch bei 129,90 Euro erreicht. Danach habe die Henkel-Aktie jedoch in schneller Folge nachgegeben und die Unterseite ihres Trends um 118 Euro erreicht. Dort habe sich bereits im März die Unterstützung einer für kurze Zeit zur Seite laufenden Tendenz befunden. Außerdem werde dieser bedeutende Bereich von der aktuell bei 118,17 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie verstärkt. Entsprechend seien die Notierungen gestern genau in diesem Bereich mit einer dynamischen Gegenbewegung auf die bis zuletzt gesehene Richtung nach oben umgekehrt und könnten in einem freundlichen Marktumfeld, das sich aus dem Überwinden von 12.500 Punkten im DAX ergeben könnte, zurück zum zuvor erreichten Hoch von 130 Euro ansteigen. Ob es für einen Anstieg darüber hinaus reicht, müsste sich dann dort entscheiden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.07.2017)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:120,50 EUR +0,29% (13.07.2017, 10:56)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:120,471 EUR -0,13% (13.07.2017, 10:57)