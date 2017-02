XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (23.02.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von 123 Euro auf 128 Euro.Das von der erstmaligen Einbeziehung von The Sun Products geprägte Q4-Zahlenwerk habe umsatzseitig über der Analystenerwartung und beim bereinigten EBIT im Rahmen der Analystenschätzung gelegen. Das organische Wachstum habe sich besser entwickelt als erwartet (+3,5% y/y), wozu alle Segmente beigetragen hätten. Die bereinigte EBIT-Marge habe trotz Akquisitionsbelastungen ein sehr hohes Q4-Niveau erreicht. Die Zielsetzungen für 2016 seien erreicht worden. Der Dividendenvorschlag für 2016 falle überraschend positiv aus (1,62 (Vj.: 1,47; Analystenerwartung: 1,57) Euro je Vz.-Aktie). Der Ausblick für 2017 (u.a. organisches Umsatzwachstum: +2% bis +4% y/y) liege im Rahmen der mittelfristigen Zielsetzung und sei daher ohne Überraschungen ausgefallen.Als positiv erachte Cherdron die erneut starke bereinigte EBIT-Marge. Durch den Zukauf von The Sun Products rechne sie mit positiven Impulsen für die Geschäftsentwicklung. Gegen einen deutlichen Kursanstieg spreche ihrer Ansicht nach die hohe Wettbewerbsintensität (Preisdruck) in der wichtigsten Region Westeuropa.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: