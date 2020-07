XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

43,06 EUR -4,31% (20.07.2020, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

43,06 EUR -5,78% (20.07.2020, 14:43)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxen-Versender habe vor Kurzem erneut seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Zudem sei HelloFresh auch beim Blick auf die Marge etwas optimistischer geworden. Nach einem starken zweiten Quartal und einer seitdem weiter guten Entwicklung rechne das Berliner Unternehmen jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzplus zwischen 55 und 70%. Damit liege die neue Prognose 15% über den erst im Mai erhöhten in Aussicht gestellten Wachstumsraten.Bei HelloFresh habe "Der Aktionär" zuletzt darauf hingewiesen, dass die Luft dünner würde. Wichtig sei hier, dass der erfolgreiche Test des Mai-Hochs bei 42,22 Euro gelinge. Ein Rutsch darunter würde das kurzfristige charttechnische Bild aber eintrüben. Mit nachgezogenem Stoppkurs dabeibleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: