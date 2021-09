(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei in den vergangenen vier Wochen mehr als zehn Prozent zurückgekommen - trotz des jüngsten Aufstiegs in den DAX. So habe es zuletzt Analystenstimmen gegeben, die Zweifel an der Wachstumsstory des Kochboxen-Versenders zum Ausdruck gebracht hätten. Auch ein aktuelles Experten-Votum drücke auf die Stimmung.Nach der DZ BANK, die vor rund einer Woche, ihr "halten"-Rating bestätigt habe, habe JPMorgan das Kursziel für HelloFresh von 85 auf 82 Euro reduziert und das Votum auf "neutral" belassen. Nach der Vorgabe hätte das Papier des Berliner Dienstleistungs-Unternehmens ihr Potenzial ausgereizt, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Das Q3 werde für HelloFresh wohl schwach ausfallen, habe Analyst Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht Anfang November geschrieben. Dafür sehe er aber eher saisonale Gründe. Für langfristige Aussagen zur Kundentreue und zur Auftragsentwicklung sei es zu früh. Diebel gehe aber eher vorsichtig ins kommende Jahr.DER AKTIONÄR teile diese Bedenken nicht. Neben - auf den zweiten Blick - guten Q2-Zahlen und einer erhöhten Jahresprognose habe HelloFresh seine Produktionskapazitäten in Österreich und der Schweiz weiter ausgebaut. Zudem sei den Berlinern in Russland der Markteintritt gelungen. HelloFresh habe Mitte des Monats bekannt gegeben, sich mit rund zehn Prozent am dortigen Kochboxen-Versender Chefmarket beteiligt zu haben.Aus Sicht des AKTIONÄR sei die Wachstumsstory weiter in Takt und habe auch in der Nach-Corona-Zeit eine gute Chance auf Fortsetzung. So seien bei vielen Menschen - aufgrund der Pandemie nebst Homeoffice und geschlossener Kantinen - neue Verhaltensmuster entstanden. Und Home-Eating habe viele Fans gefunden, die das auch in Zukunft praktizieren dürften.Ein Neu-Einstieg dränge sich jedoch aufgrund des angeschlagenen Chartbilds nicht auf. Und investierte Anleger sollten unbedingt die Stopp-Marke bei 75,00 Euro beachten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)