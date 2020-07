Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen profitiere weiter von der Corona-Krise. Da die Nachfrage nach wie vor boome, habe HelloFresh am späten Montagabend erneut seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Zudem sei der Kochboxenlieferant auch beim Blick auf die Marge etwas optimistischer. Nach einem starken zweiten Quartal und einer seitdem weiter guten Entwicklung rechne das MDAX-Unternehmen jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzplus zwischen 55 und 70%. Bei der operativen Marge rechne HelloFresh jetzt mit einem Wert zwischen 8 und 10%.Die Luft für die HelloFresh-Aktie werde derweil nach der starken Rally in den vergangenen Monaten nun dünner. Anleger, die noch dabei seien, könnten die Gewinne laufen lassen, sollten jedoch sukzessive den Stoppkurs zur Gewinnabsicherung nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: