Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Ein überraschend guter Jahresstart stimme den Corona-Gewinner HelloFresh noch optimistischer für 2021 als bislang. Die ersten drei Monate des Jahres hätten "deutlich die aktuelle Markterwartung" übertroffen, habe HelloFresh am Donnerstagabend mitgeteilt. Und wenn es nach dem Vorstand um Dominik Richter und Thomas Griesel gehe, solle das nur ein Vorgeschmack auf das Gesamtjahr sein. Der MDAX-Titel reagiere am Freitag mit einem deutlichen Kursanstieg.Das Management peile nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 35 bis 45 Prozent an. Das sei deutlich mehr als noch zuvor: HelloFresh sei bislang von 20 bis 25 Prozent ausgegangen. Die Marge zum um Sondereffekte und Holdingkosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sehe die Firma nun bei 10 bis 12 (alt: 9 bis 12) Prozent.An der Börse hätten sich die Anleger höchst erfreut gezeigt: Zuletzt habe die Aktie des Start-Ups mit mehr als vier Prozent im Plus gelegen. Zwischenzeitlich sei es am Morgen sogar noch weiter nach oben gegangen.HelloFresh sei einer der Profiteure der Corona-Pandemie. Weil Ausgehmöglichkeiten wie etwa das Essen im Restaurant fehlen würden, würden vermehrt Menschen bei Kochboxen mit Rezepten zugreifen, die ihnen dann geliefert würden. "Während die Pandemie im Laufe des Jahres hoffentlich abklingen wird, rechnen wir fest damit, dass Verbraucher auch weiterhin auf E-Commerce-Lösungen setzen werden, um Lebensmittel einzukaufen", habe zuletzt HelloFresh-Chef Richter gesagt.Die HelloFresh-Aktie sei am Morgen ganz knapp bis ans bisherige Allzeithoch vom Februar dieses Jahres bei 77,90 Euro herangestiegen. Derzeit notiere der Titel gut drei Prozent im Plus bei 73,72 Euro. DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der HelloFresh-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 16.04.2021)