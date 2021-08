Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

93,50 EUR -2,77% (27.08.2021, 16:38)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

93,70 EUR -2,58% (27.08.2021, 16:23)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei zum Ende der Woche unter Druck geraten. Aus charttechnischer Sicht sei das aber nicht unerwartet gekommen. Noch zuletzt sei die HelloFresh infolge guter Quartalszahlen auf ein neues Rekordhoch geklettert.Letzte Woche sei es so weit gewesen. Der HelloFresh-Aktie sei der Ausbruch gelungen. Während eines starken Kurssprungs nach oben habe sie die Hürde am bisherigen Rekordhoch bei 89,10 Euro geknackt. Zudem habe auch der MACD-Indikator die Triggerlinie gekreuzt und damit das Kaufsignal bestätigt.Nach einem darauffolgenden Sprint bis knapp unter die 100-Euro-Marke habe sich der steile Anstieg verlangsamt. "Der Aktionär" habe bereits gewarnt, da der Titel infolge des Höhenflugs stark überkauft gewesen sei und mit einer Korrekturbewegung habe gerechnet werden müssen. Zu dieser sei es schließlich am heutigen Freitag gekommen. Aus charttechnischer sei jedoch alles im grünen Bereich. Die Standard-Indikatoren wie der RSI- oder Stochastik-Indikator würden allmählich in den neutralen Bereich zurückkehren. Zudem habe der heutige Kursrutscher unter niedrigem Handelsvolumen stattgefunden. All das deute nur auf eine kurzfristige Verschnaufpause hin. Solange der Kurs nicht unter das Ausbruchsniveau falle, sei der Aufwärtstrend noch intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link