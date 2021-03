Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

65,05 EUR +1,17% (18.03.2021, 11:35)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

65,35 EUR +1,48% (18.03.2021, 11:20)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Momentan sehe man bei der HelloFresh-Aktie eine Korrektur nach dem deutlichen Anstieg. Die Angst vor steigenden Zinsen sei letztendlich Korrektur-Auslöser gewesen. Jetzt werde sich herausstellen, ob die aktuelle Gegenbewegung nur eine technische Gegenbewegung, also auf die Verluste, die vorausgegangen seien, sei. Man müsse deshalb auf ein kleines Verlaufstief schauen. Solange es nicht unterschritten werde, könnte man argumentieren, dass man unten einen Boden finde und sich die Story letztendlich fortsetze. Mit dem Unterschreiten würde man argumentieren, dass es erst mal vorbei ist und die Leute momentan keine allzu große Lust mehr darauf haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: