Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der für Deutschland angekündigte harte Lockdown treibe die Anleger weiter in Aktien von Krisengewinnern wie HelloFresh. Die Aktie des Kochboxenversenders, die in den vergangenen Tagen bereits neue Rekordhochs aufgrund einmal mehr erhöhter Prognosen markiert habe, habe im frühen Montagshandel mit 64,55 Euro erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Und die Rally könnte weitergehen - das sei auch die Quintessenz aktueller Analysten-Einschätzungen.So habe die französische Investmentbank Bryan Garnier das Kursziel für die HelloFresh-Aktie von 69 auf 90 Euro angehoben. Das wären ausgehend vom aktuellen Kursniveau noch mehr als 50 Prozent Potenzial. Analyst Clement Genelot zähle die Papiere in einer am Montag vorliegenden Studie zudem zu seinen Favoriten. Auf dem Kapitalmarkttag habe sich das Unternehmen erstmals nicht mehr nur als Kochboxenanbieter präsentiert. Er begrüße es, dass die Markenstärke zum Ausbau des Geschäfts in neue Bereiche genutzt werden solle.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sei noch euphorischer und habe nach Bekanntgabe mittelfristiger Ziele HelloFresh von "hold" auf "buy" hochgestuft. Und dabei das Kursziel sogar von 47 Euro auf 96,40 Euro mehr als verdoppelt. Die Mittelfristziele des Kochboxenversenders seien überzeugend, habe Analystin Fabienne Caron in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. HelloFresh fokussiere sich klar auf Wachstum. Caron habe ihre Schätzungen entsprechend der Konzernvorgabe eines Jahresumsatzes von zehn Milliarden Euro in den kommenden fünf bis sechs Jahren überarbeitet.Nach dieser fantastischen Entwicklung sollten Anleger nun über Gewinnmitnahmen nachdenken und mit dem Rest auf eine Fortsetzung der Rally spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link