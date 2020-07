Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" und im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh gehöre zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die Nachfrage bei dem Kochboxen-Lieferdienst habe in den letzten Monaten spürbar zugelegt - der Aktienkurs ebenfalls. Mittlerweile betrage der Börsenwert über 8,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die beiden DAX-Konzerne Covestro und MTU kämen auf 6,3 und 8,3 Milliarden Euro. Die Deutsche Lufthansa sei an der Börse derzeit sogar nur mit 4,27 Milliarden Euro bewertet."Der Aktionär" habe bereits erklärt: HelloFresh liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfache mit den entsprechenden Rezepten den Kunden auch die Zubereitung und sorge so auch für Abwechslung auf dem Tisch.Die Nachfrage sei in den letzten Monaten entsprechend hoch gewesen. Investoren würden nach dem starken Jahresauftakt auf ein noch stärkeres zweites Quartal spekulieren. Der Vorstand habe die Jahresprognosen bereits hochgesetzt.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel heute ebenfalls von 40 auf 55 Euro angehoben. Nach dem im ersten Quartal deutlich erkennbaren Rückenwind für den Kochboxenversender durch die Coronakrise stelle sich die Frage nach der Fortsetzung der Entwicklung, so Analyst Julien Roch. Die Nachfragespitze des März dürfte sich dabei im April fortgesetzt haben und die Entwicklung im Mai und Juni dann ein wenig moderater gewesen sein. Insgesamt dürfte die Nachfrage aber während des gesamten zweiten Quartals über dem Vor-Corona-Niveau gewesen sein. Zudem dürfte weniger Werbung notwendig gewesen sein, was gut für die Gewinnmargen sei.Die Aktie renne von einem Rekordhoch zum nächsten. Seit dem Börsengang im Oktober 2017, als die Aktien zum Preis von 10,25 Euro je Stück ausgegeben worden seien, habe sich der Kurs inzwischen fast verfünffacht. Im "Aktionär"-Depot notiere die Aktie rund 60 Prozent im Plus. Mit seiner Trading-Position im Real-Depot liegt "Der Aktionär" bereits rund 160 Prozent im Plus, setzt nach ersten Teilverkäufen mit den restlichen Stücken vorerst auf eine Trendfortsetzung, platziert zur Absicherung aber einen engen Stopp, so Michael Schröder. (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link