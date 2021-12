Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Berliner Kochboxenversender wolle im kommenden Jahr massiv investieren. Das habe zur Folge, dass die ursprüngliche EBITDA-Prognose wohl deutlich verfehlt werde. Hingegen solle der Umsatz 2022 über den Schätzungen liegen.Beim EBITDA rechne HelloFresh für 2022 nun mit 500 bis 580 Mio. Euro. Die Analysten hätten im Schnitt 647 Mio. Euro erwartet. Der Umsatz dürfte 2022 hingegen währungsbereinigt um 20 bis 26% zulegen. Die Analystenschätzung liege hier laut dem Konzern im Schnitt bei 17,7%.Die Prognosen würden auf vorläufigen Plänen und Annahmen basieren, die laut HelloFresh noch einer Reihe von Unsicherheiten unterlägen. Als Grund für das maue EBITDA nenne das Unternehmen Investitionen in Wachstum. So sollten etwa die Produktinfrastruktur sowie die Technologie- und Datenplattform gestärkt werden.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link