Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

60,30 EUR -0,66% (15.12.2020, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

61,30 EUR +0,08% (15.12.2020, 16:01)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den deutschen Kochboxenversender HelloFresh laufe es gerade richtig gut. Durch die erneute Prognoseerhöhung des Unternehmens sei der Wert stark beflügelt worden. Jetzt sorge der zweite harte Lockdown und der damit verbundene Ansturm auf Bestellware für einen Höhenflug bei der Aktie. Darauf sollten Anleger sich einstellen.Nachdem die HelloFresh-Aktie die Nachricht auf einen baldigen Corona-Impfstoff äußerst negativ aufgenommen habe, sei sie Anfang November rund 15 Prozent bis knapp über die Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 37,98 Euro gefallen. Der Kurs habe diese Marke jedoch erfolgreich testen können und daraufhin bis letzte Woche um die 50-Tage-Linie geschwankt, die momentan bei 48,53 Euro verlaufe.Mit einem kräftigen Kurssprung am vergangenen Mittwoch sei die Aktie innerhalb von vier Handelstagen um 35 Prozent nach oben gesprungen und habe dabei ein neues Allzeithoch bei 64,55 Euro markiert. Nach diesem Anstieg sei der Wert stark überhitzt gewesen und habe innerhalb kurzer Zeit ein Drittel seiner Kursgewinne verloren. Da die Indikator-Werte (Stochastik und MACD) noch immer im überkauften Bereich seien, sei mit einer Korrektur bis an die Unterstützung am Oktober-Hoch bei 56,40 Euro zu rechnen. Könne diese Linie erfolgreich getestet werden, sei ein weiterer Anstieg recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot".