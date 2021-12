Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Corona bleibe auch 2022 ein Thema. "Das Gesamtrisiko durch die besorgniserregende neue Omikron-Variante bleibt sehr hoch", so etwa jüngst die Weltgesundheitsorganisation WHO. Statt das Haus zu verlassen, Hände zu desinfizieren, Test oder Impfung vorzuzeigen, würden es immer mehr Menschen vorziehen, sich ein feines Essen und Kocherlebnis direkt nach Hause liefern zu lassen.Bereits vor einem Jahr im Lockdown sei der Kochboxen-Versender HelloFresh regelrecht überrannt würden und habe Probleme gehabt, genügend Zutaten zu organisieren. Laut Google-Trends-Statistik sei das Interesse nicht mehr so hoch wie noch vor einem Jahr, aber weiterhin auf einem guten Niveau.Sei man inzwischen besser vorbereitet? Gerade an Weihnachten und über Sylvester würden sich offenbar wieder überraschend viele Menschen eine Box mit einem 3-Gänge-Essen gönnen. Doch HelloFresh schreibe in diesen Tagen einigen Kunden: "Wegen einer großen Anzahl an Bestellungen arbeiten wir auf Hochtouren, um alle Boxen rechtzeitig zu liefern." Man bitte um "Hilfe" und Kunden darum, ihre bestellte Box zu "pausieren" und biete dafür 5 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung an.Die gute Nachricht: HelloFresh komme bei Kunden gut an, die Nachfrage scheine weiter hoch. Doch es bleibe zu beobachten, wie reibungslos und in welcher Qualität es HelloFresh gelinge, seine Boxen an die Kunden zu liefern.Aus Trader-Sicht sollte die 70-Euro-Marke nachhaltig überwunden werden, bevor ein Einstieg erfolgt, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)