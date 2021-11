Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG).Die Zahlen für das dritte Quartal 2021 hätten beim Umsatz (+46% y/y auf 1.416 Mio. Euro) überzeugen und die Analysten-Erwartung (1.293 Mio. Euro) sowie den Marktkonsens (1.320 Mio. Euro) übertreffen können. Ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EBITDA (AEBITDA): -30% y/y auf 80 Mio. Euro) hätten sie dagegen die Analysten-Erwartung (91 Mio. Euro) sowie den Marktkonsens verfehlt. Die bereinigte EBITDA-Marge sei auf 5,6% (Vj.: 11,8%) eingebrochen. Ursächlich dafür seien v.a. ein starker Ausbau der Produktionskapazitäten in den Lieferzentren (v.a. Anlaufkosten für neue Lieferzentren), inflationsbedingte Kostensteigerungen bei Löhnen und Logistikkosten sowie höhere Marketingkosten gewesen.Für 2021 habe HelloFresh erneut den Umsatzausblick angehoben (Umsatzwachstum (währungsbereinigt): +57% bis +62% (zuvor: +45% bis +55%; 9M 2021: +72%) y/y) und den Margenausblick (bereinigte EBITDA-Marge: 8,25% bis 10,25%; 9M 2021: 9,0%) bestätigt. Der Analyst halte den Ausblick für erreichbar. Einer dynamischen Topline-Entwicklung und der Anhebung des Umsatzausblicks stünden hohe Investitionen in den Aufbau neuer Produktionskapazitäten sowie ein hoher Wettbewerbsdruck gegenüber. Er hebe seine EPS-Prognosen (2021e: 1,81 (alt: 1,77) Euro; 2022e: 2,17 (alt: 2,16) Euro) leicht an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: