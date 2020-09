Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



38,62 EUR +5,35% (07.09.2020, 16:59)



38,76 EUR +4,87% (07.09.2020, 17:12)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe seit dem Allzeithoch Mitte Juli bei 53,35 Euro ordentlich Federn gelassen, nachdem der Titel zuvor dank des Lockdowns eine fulminante Rally habe hinlegen können. In der Vorwoche habe dann eine tendenziell skeptische Einschätzung von JPMorgan noch für zusätzlichen Abgabedruck gesorgt. Am Montag könne das Papier wieder Boden gut machen und notiere aktuell solide im Plus. Gehe es jetzt wieder aufwärts?Der Kochboxen-Lieferant sei sicherlich einer der großen Corona-Gewinner: In H1 habe HelloFresh ein Nettogewinn von rund 116 Mio. Euro erzielt. Ein Jahr zuvor habe hier noch ein Verlust von 51 Mio. Euro in den Büchern gestanden. Zudem habe HelloFresh seine Jahresprognose bereits zweimal erhöht: So solle der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt nun um 75 bis 95 Prozent zulegen.Die Frage, die sich viele Investoren jetzt berechtigterweise stellen würden: Gehe dieses Wachstum auch nach Corona in diesem Tempo weiter? Wohl kaum. Vermutlich werde HelloFresh wieder auf das Wachstumsniveau der Vorkrisenzeit zurückfallen. Aber auch das sehe durchaus ordentlich aus: So sei vor der Krise ein Wachstum für 2020 in einer Bandbreite von 22 bis 27 Prozent erwartet worden. Gleichzeitig dürfte die Profitabilität weiter steigen. Damit sollte die Wachstumsstory von HelloFresh weitergehen - wenn auch weniger rasant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link