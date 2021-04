Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

74,42 EUR +6,93% (15.04.2021, 21:20)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

71,30 EUR +1,89% (15.04.2021, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Wenn es laufe, dann laufe es: Der Kochboxenversender schaue nach einem überraschend guten Jahresstart noch optimistischer auf 2021. Das Umsatzwachstum werde bei 35 bis 45% liegen, habe HelloFresh am Donnerstagabend mitgeteilt. Zuvor sei man von 20 bis 25% ausgegangen. Die währungsbereingte EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sehe die Firma nun bei 10 bis 12 nach bisher 9 bis 12%. Laut HelloFresh würden damit die Erwartungen von Analysten übertroffen.Ebenfalls besser als von Experten erwartet sei vorläufigen Berechnungen zufolge das erste Quartal verlaufen, habe es weiter geheißen. Der Umsatz dürfte von knapp 700 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf bis zu fast 1,5 Mrd. Euro geklettert sein. Das EBITDA werde sich zwischen 155 und 165 Mio. Euro bewegen (Vorjahr: 63,1 Mio. Euro). Die endgültigen Zahlen wolle das Berliner Unternehmen am 4. Mai veröffentlichen.Das sehe top aus und die Anleger würden sich erfreut zeigen. Starke Zahlen und erhöhte Prognosen. Die Wachstumsstory bei HelloFresh sei weiterhinin Takt. Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: