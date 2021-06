Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Anstieg auf 80,70 Euro habe die Aktie von HelloFresh am Freitag ein neues All-Time-High erreicht. Die Papiere des Kochboxenversenders würden damit ihre Rekordjagd auch bei weiter sinkenden Corona-Neuinfektionen fortsetzen. Trotz einer Verfünffachung des Kurses seit März 2020 würden Experten noch deutliches Potenzial sehen.Die HelloFresh-Aktie steige aktuell weiterhin, obwohl das Reopening-Szenario bereits in den Kursen eingepreist sein sollte. Am Markt setze sich offenbar die Idee durch, dass ein erheblicher Teil der neuen Kunden dem Berliner Unternehmen treu bleiben werde.So würden Analysten von der Deutschen Bank und von Kepler Cheuvreux den HelloFresh-Papieren ein Anstieg auf über 100 Euro zutrauen. Dies entspreche ein Kurspotenzial von knapp 25 Prozent.Auch mittel- bis langfristig bleibt "Der Aktionär" weiterhin zuversichtlich. Gewinne laufen lassen, rät Laurenz Föhn. (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link