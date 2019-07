XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (25.07.2019/ac/a/nw)



Nach dem äußerst dynamischen Jahresauftakt winke dem deutschen Kochboxen-Anbieter das erste operativ profitable Quartal der Unternehmensgeschichte, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Bislang werde damit eigentlich erst für das Schlussquartal gerechnet.Robert Berg und Sarah Simon, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die HelloFresh-Aktie mit einem Kursziel von 16 Euro bestätigt. (Analyse vom 25.07.2018)