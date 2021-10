Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

83,14 EUR +5,53% (05.10.2021, 11:42)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

82,72 EUR +4,60% (05.10.2021, 11:27)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kursrutsch der Papiere von HelloFresh scheine am Dienstag zumindest vorläufig ein Ende gefunden zu haben: Die Aktien des Kochboxenanbieters und DAX -Neulings würden als bester Wert im Leitindex über drei Prozent gewinnen. Tags zuvor hätten sie sich mit 77,54 Euro noch auf dem tiefsten Niveau seit August befunden - gut 20 Prozent unter dem Rekord des gleichen Monats.Die Berenberg-Expertin, Sarah Simon, habe in einer aktuellen Studie von einer "leckeren" Einstiegsgelegenheit gesprochen und sei bei ihrem Kursziel von 100 Euro geblieben. Die Gründe für den Kursrutsch sehe sie in Anlagerotation und einigen Bedenken hinsichtlich der Quartalsresultate. Sie halte sie aber für unbegründet.Zwar zeige sich im Kundenverhalten eine gewisse Normalisierung, HelloFresh dürfte die Erwartungen aber dennoch toppen, so Simon. Trotz massiver Investitionen sei der Kassenbestand so üppig, dass eine Beteiligung der Aktionäre über Aktienrückkäufe vor der Tür stehen könnte. Simon rechne vor dem Kapitalmarkttag Anfang Dezember jedenfalls mit guten Neuigkeiten.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 05.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)