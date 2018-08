XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse der DZ BANK:Das Berliner Unternehmen Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet eigene Internet-Start-ups und investiert in aussichtsreiche junge Online-Unternehmen; eine der bekanntesten Beteiligungen ist der Kochboxen-Versender HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das börsennotierte Unternehmen verschicke im Abonnement erhältliche Pakete mit vorbereiteten Zutaten und dem zugehörigen Rezept zum Selberkochen. Letzte Woche habe HelloFresh die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. HelloFresh, der nach eigenen Angaben weltweit führende Anbieter von Kochboxen, habe vom 1. April 2018 bis 30. Juni 2018 48,9 Mio. Mahlzeiten an 1,84 Mio. aktive Kunden ausgeliefert. Neben Deutschland sei das Unternehmen auch in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz und Kanada tätig. Insgesamt sei im zweiten Quartal der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39% auf 319,7 Mio. Euro gestiegen. Bereinigt um Währungseffekte sei der Umsatz sogar um 48% gewachsen. Mit einem Minus von 3,9 Mio. Euro bleibe das EBITDA allerdings negativ. Gegenüber dem Vorjahreswert sei dies trotzdem eine Verbesserung um fast 77%. HelloFresh sehe sich somit auf einem guten Weg in Richtung Profitabilität.Ursprünglich habe HelloFresh Ende 2018 die Gewinnschwelle erreichen wollen. Finanzchef Christian Gärtner habe nun im Rahmen der Veröffentlichung der Q2-Zahlen diese Zielvorgabe auf das nächste Jahr verschoben - stattdessen stehe vorerst weiteres Wachstum im Vordergrund. Hierfür sollten auch gezielte Investitionen getätigt werden. Insbesondere in den USA, wo HelloFresh bereits heute mehr als die Hälfte des Umsatzes generiere, solle die Produktauswahl inklusive Preisgestaltung ausgebaut werden. Auf diese Weise könnten mehr Kundengruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen adressiert werden. Beispielsweise habe sich HelloFresh erst kürzlich mit der Marke EveryPlate im Premium-Segment positioniert. Aufgrund der geplanten Investitionen in Wachstum habe die Unternehmensführung um CEO und Mitgründer Dominik Richter die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2018 von 30% bis 35% auf 32% bis 37% angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: