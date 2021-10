Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bullen würden sich schwer bei dem Essenslieferdienst HelloFresh tun. Nachdem die Aktie Mitte August noch ein frisches Allzeithoch erreicht habe, sei es zuletzt deutlich bergab gegangen. Nun sei es sicherlich nicht ungewöhnlich, wenn eine Aktie nach einer Rally, wie sie HelloFresh auf das Parkett gelegt habe, zunächst korrigiere. Zumal HelloFresh als großer Profiteur der Corona-Krise gelte. Dennoch würden Anleger natürlich erwarten, dass die Aktie wieder nach oben drehe. Die Credit Suisse mache Hoffnung, dass dies bald geschehen könnte.Die schweizerische Bank Credit Suisse habe das Kursziel für HelloFresh nach Aussagen von Managern des US-Konkurrenten Blue Apron von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Sie ziehe das Fazit, dass die gute Umsatzentwicklung in den USA anhalte, der Gegenwind bei den Kosten aber auch, so Analystin Victoria Petrova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies lasse auch Rückschlüsse für HelloFresh zu. Für den deutschen Kochboxanbieter habe sie daher ihre Margenerwartungen reduziert.Der Kassenbestand bei HelloFresh sei aber zuletzt deutlich angewachsen, das habe unlängst Berenberg-Expertin Sarah Simon hervorgehoben. Deshalb könnte HelloFresh schon bald ein Aktienrückkaufprogramm starten.Auf mittlere Sicht bleibt "Der Aktionär" bei seiner optimistischen Einschätzung zu der HelloFresh-Aktie. Dreistellige Kurse sind durchaus im Bereich des Möglichen, so Markus Bußler. (Analyse vom 08.10.2021)